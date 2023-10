Dostałeś wiadomość "od Allegro"? Możesz się zdziwić

Allegro nie rozsyła do swoich użytkowników e-maili, w których jest mowa o "poremii lojalnościowej" i rzekomej możliwości odbioru kilkuset złotych (choć zależnie od konkretnego e-maila pojawiać się mogą zapewne także inne kwoty). To typowy phishing - ktoś wykorzystuje logo Allegro, by wzbudzić zaufanie odbiorcy i sugeruje możliwość szybkiego wzbogacenia się, by uśpić jego czujność i zachęcić do szybkiego działania.