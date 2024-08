Wiadomość od InfoSMS: "Gotowe! Opłata za towar"

Krótkie komunikaty zazwyczaj sugerują, że należy kliknąć link, aby "odebrać pieniądze" za rzekomo sprzedany właśnie przedmiot. Takie SMS-y nie mają związku z autentycznym procesem sprzedaży na OLX czy w innym serwisie tego rodzaju. Co do zasady należy je ignorować, dodatkowo przesyłając do analizy bezpieczeństwa zespołowi CERT Polska - wykorzystując do tego numer 8080.