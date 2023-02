Wiadomość SMS "od OLX". Każdy może ją dostać

SMS "od OLX" to nowa forma oszustwa, która realizowana jest na kilka sposobów. Ktoś podszywa się pod serwis z ogłoszeniami tak, by wysyłane przez niego wiadomości SMS trafiły do autentycznego wątku OLX w telefonie. W treści wysyła link do spreparowanego serwisu pod różnymi pretekstami.

Sygnały od naszych czytelników o oszustwie SMS-owym "na OLX" otrzymujemy od kilku dni. Do telefonów trafiają wiadomości SMS, w których ktoś podszywa się pod serwis z ogłoszeniami na tyle skutecznie, że treści grupowane są przez telefony w te same wątki. SMS "od OLX" to typowy scam - wiadomość jest krótka i ma zachęcać do kliknięcia załączonego linku. W ten sposób można nie tylko nieświadomie upublicznić swoje dane, ale nawet stracić pieniądze po "zalogowaniu" do banku na fałszywej stronie.

W opisywanym przypadku treść SMS-a "od OLX" nie została przygotowana w taki sposób, by choćby udawać autentyczny komunikat. "Zdobądź fundusze" - brzmi wiadomość poprzedzająca link, który prowadzi do spreparowanego serwisu. To konkretne łącze w chwili pisania niniejszego tekstu już nie działa, ale należy się spodziewać, że analogiczne SMS-y rozsyłane są także z innymi linkami. Ofiary mogą w ten sposób wpaść na fałszywe strony logowania, gdzie teoretycznie ma być możliwy odbiór pieniędzy.

Podkreślamy raz jeszcze, że podobna wiadomość to próba oszustwa, a nie komunikacja jakkolwiek związana z serwisem OLX. Oszust wykorzystuje jedynie rozpoznawalną nazwę, by wzbudzić zaufanie odbiorcy i zachęcić do interakcji - to typowy phishing. Na tej samej zasadzie realizowane są inne oszustwa SMS-owe, np. znany patent polegający na groźbie wyłączenia energii elektrycznej w przypadku nieuregulowania rzekomej należności za rachunek. W każdym takim przypadku radzimy ignorować otrzymywane SMS-y i nie klikać załączanych linków.

Czy warto kupić laptop MacBook Pro 14 (2023)?

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy