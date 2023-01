Wiadomości SMS o rzekomo zawieszonej subskrypcji w serwisie Netflix cały czas trafiają do telefonów Polaków. Lepiej na nie po prostu nie reagować. Załączony w treści link prowadzi do spreparowanego serwisu, gdzie oszuści wyłudzają zarówno dane logowania do Netfliksa, jak i informacje o karcie płatniczej. To prowadzi do utraty pieniędzy z konta bankowego.