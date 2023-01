SMS o energii elektrycznej. Taką wiadomość może dostać każdy

Jeśli odbiorca SMS-a nie zorientuje się, że to oszustwo, na stronie docelowej zostanie poproszony o podanie danych karty płatniczej lub zalogowanie się do bankowości elektronicznej . Zważywszy, że formularz jest spreparowany, wszystkie dane trafiają prosto na ręce oszustów. Wówczas to oni w tle logują się na autentyczne konto w banku ofiary i podejmują próbę kradzieży pieniędzy z konta .

Jeśli podobne SMS-y często trafiają do skrzynki odbiorczej w telefonie, warto przynajmniej część z nich dodać do tzw. czarnej listy. To rozwiązanie blokuje co prawda wyłącznie próby kontaktu z danego numeru, ale praktyka pokazuje, że baza numerów oszustów, choć spora, jest skończona. Dodanie numeru na czarną listę może pomóc uniknąć podobnej próby ataku w przyszłości, np. za kilka miesięcy w ramach innej kampanii SMS-owej.