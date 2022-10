Widzisz taki kierunkowy? Lepiej nie oddzwaniaj

Wangiri to oszustwo znane także pod nazwą "one call". Atakujący celowo kontaktują się z zagranicznych numerów w taki sposób, by odebranie połączenia nie było możliwe. Innymi słowy puszczają sygnał i liczą, że potencjalna ofiara odruchowo oddzwoni, by sprawdzić, jaką rozmowę telefoniczną przegapiła.