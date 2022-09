Telefon z kierunkowego +39 to prawdopodobnie wangiri

Istotą ataku jest nakłonienie potencjalnej ofiary do wykonania połączenia zwrotnego z uwagi na nieodebrane połączenie. Oszuści dzwonią do wybranych osób z płatnych, najczęściej zagranicznych numerów, co łatwo poznać po nietypowych kierunkowych i oczekują, że ktoś "da się złapać" i nawiąże połączenie. Atakujący celowo dzwonią na tyle krótko, że odebranie jest wręcz niemożliwe.