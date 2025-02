Większy zasięg światłowodu. 26 tys. nowych adresów

Najwięcej adresów w zasięgu PŚO przybyło w takich lokalizacjach jak Gdańsk (235), Chorzów (142) i Kraków (80). Firma zaktualizowała też swoją sieć HFC do standardu FTTH, co objęło prawie 26 tys. domostw. W efekcie zasięg sieci Polskiego Światłowodu Otwartego zwiększył się, docierając do kolejnych klientów zainteresowanych usługą.