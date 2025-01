Większy zasięg światłowodu. Ponad 120 tys. nowych adresów

Do końca grudnia 2024 r., blisko 63 tys. nowych domostw z 83 miast zostało włączonych do sieci PŚO - dowiadujemy się z materiału prasowego. Największe przyrosty zanotowano w takich miastach jak Warszawa, Olsztyn czy Łódź, gdzie odpowiednio przybyło 6930, 5060 i 4580 nowych adresów z dostępem do światłowodu.