Windows 10 działa w 64 proc. pecetów. Następca daleko w tyle

To dane globalne. W zawężeniu do rynku w Polsce, liczby wyglądają jeszcze mniej korzystnie w stosunku do nowszego Windowsa 11. Okazuje się, że w polskich pecetach starszego Windowsa 10 można znaleźć w aż 66 proc. przypadków, a nowszą Jedenastkę tylko w niecałych 31 proc. komputerów. Takie wyniki z pewnością nie są satysfakcjonujące dla Microsoftu, zwłaszcza że nowszy system obecny jest na rynku prawie od trzech lat, a co do zasady aktualizacja z Windowsa 10 jest darmowa.