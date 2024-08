Windows 11: trwają przygotowania nowej wyszukiwarki

O szczegółach przygotowywanej nowości w Windows 11 pisze serwis Neowin na podstawie spostrzeżenia jednego z testerów w ramach programu Insider . W kompilacji 27695 pojawił się bowiem opis funkcji, która dokładnie tak miałaby działać. Po wyrażeniu zgody na "przeglądanie" zawartości plików audio i wideo, wszystkie zostałyby zaindeksowane , by później Windows 11 pozwalał użytkownikowi wyszukiwać materiały na podstawie opisu słownego dotyczącego zawartości.

Wiele szczegółów dotyczących przygotowywanej funkcji Windowsa 11 pozostaje na razie tajemnicą. Wśród nich minimalne wymagania do obsługi. Pojawiają się spekulacje, że nowa opcja mogłaby być ograniczona wyłącznie do komputerów z aktywnymi wszystkimi opcjami Copilot+, a także wyposażonych w moduł NPU - jednostkę zoptymalizowaną do obliczeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.