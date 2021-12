Co interesujące, problem ten został zauważony już na etapie testów Windowsa 11 w programie Insider. Praktyka pokazuje jednak, że Microsoft nie uporał się z problemem do teraz i zaczyna być zauważany w kolejnych komputerach. Na tę chwilę nie ma jednego wyjaśnienia, dlaczego testy mogą być tak różne. Jedna z teorii zakłada, że to konsekwencja domyślnie zastosowanego zabezpieczenia VBS, ale to nie tłumaczy dużej różnicy w wynikach względem Windowsa 10 (gdzie VBS też może działać).