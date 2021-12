Serwis Windows Latest zwraca uwagę na zmianę podejścia Microsoftu do definiowania domyślnych programów w Windows 11. Dotychczasowe rozwiązanie nie pozwala łatwo zmienić domyślnego Edge'a na inną przeglądarkę tak, jak w Windows 10, bo w systemie rozbito na wiele składowych opcje przeglądarek. Osobno decyduje się o samym przeglądaniu internetu, a osobno np. o otwieraniu plików PDF czy dokumentów HTML.

Docelowo jednak ma się to zmienić. Microsoft ugiął się pod presją konkurencji, która oficjalnie skrytykowała takie podejście. Nie da się ukryć, że w praktyce jest to swego rodzaju forsowanie Edge'a jako domyślnego programu przynajmniej do części zadań związanych z szeroko rozumianym dziś "internetem".