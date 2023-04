Windows 11: do systemu wrócą etykiety na pasku zadań

Jak podaje serwis Windows Central, w testowym Windows 11 da się już dotrzeć do ukrytych opcji, które pozwalają wprowadzić dwie zmiany na pasku zadań: wyświetlić etykiety aplikacji, a ponadto wymusić, by nie były skracane. Dla wielu użytkowników Windowsa to kluczowe elementy świadczące o wygodzie obsługi paska zadań.