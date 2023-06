Windows 11 i czerwcowe poprawki. MSMQ i tajemnicze CTF

Poprawki do Windowsów często mają swój temat przewodni. Wynika to ze zmiennego zainteresowania specjalistów ds. bezpieczeństwa. Praca nad wybranym składnikiem zazwyczaj wyklucza możliwość zajmowania się pozostałymi, a kończy się nie jednym, a kilkunastoma odkryciami.

Do tematów będących chwilowymi kopalniami podatności należały między innymi ETW, Bufor Wydruku i DNS. Od pewnego czasu składnikiem dostarczającym nowe dziury jest MSMQ, serwer kolejki komunikatów. MSMQ jest komponentem opcjonalnym i w większości konsumenckich instalacji Windows będzie on wyłączony.

Druga pod względem wagi CVSS podatność to zagadkowe CVE-2023-32009. Dziura dotyczy możliwości ucieczki z izolacji AppContainer i dotycząca jej notatka nie zawiera żadnych szczegółów. Tytuł mówi o komponencie "Windows Collaborative Translation Framework", z tym że żaden taki składnik nie istnieje. Microsoft kilka razy użył już w notatkach wewnętrznych nazw dla różnych funkcji, ale zawsze było to coś, co dawało się wyszukać. Jeżeli nie w materiałach samego Microsoftu, to w opracowaniach specjalistów lub w książce Windows Internals.