Windows 11: jak sprawdzić kartę graficzną?

Windows 11 gości w coraz większej liczbie komputerów. Zaawansowani użytkownicy szybko odnajdą się w nowym środowisku. Mniej doświadczeni na początku poznawania nowej odsłony Windowsa mogą trochę kluczyć. Zwłaszcza wtedy, gdy chcą sprawdzić, z jakich komponentów został zbudowany ich komputer. Oto, jak sprawdzić, jaka karta graficzna znajduje się we wnętrzu komputera.

W nowym oknie przechodzimy do zakładki WYDAJNOŚĆ. To tu skrywają się interesujące nas dane. W kolumnie po lewej stronie odnajdujemy zakładkę PROCESOR GRAFICZNY, już z tego poziomu będziemy mogli zidentyfikować kartę graficzną. Tu też sprawdzimy ile pamięci do dyspozycji ma grafika.