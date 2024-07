Windows 11: trwają testy KB5040550. Zmiany na pasku zadań

Nim się to jednak stanie, testerzy Windows 11 muszą sprawdzić, jak wszystkie nowości działają w wydaniu Beta - opisuje Windows Latest. Wśród nowości najciekawiej prezentują się drobiazgi dotyczące paska zadań: możliwość skrócenia formatu daty tak, by nie wyświetlał się rok, opcja wyłączenia "dzwoneczka" powiadomień, co było testowane w Insiderze także nieco wcześniej oraz nowa opcja wskazywania ikon na pasku zadań Windowsa 11 z wykorzystaniem klawiatury.