Windows 11: jak dodać skrót do paska zadań?

Skrót do paska zadań w Windows 11 można dodać przynajmniej na dwa sposoby. W pierwszym przypadku najpierw należy odszukać aplikację, którą chcemy dodać jako skrót, a następnie po prostu ją uruchomić. Windows 11 wyświetli ikonę programu na pasku zadań, ale na tym etapie nie jest ona jeszcze dodana do niego na stałe. Technicznie "dodawanie skrótu" do paska w Windows 11 nazywamy "przypinaniem".

By to zrobić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie otwartego programu na pasku zadań, a następnie wybrać opcję Przypnij do paska zadań. Od tego momentu ikona programu zostanie zakotwiczona na pasku Windowsa 11 i nawet po zamknięciu aplikacji na nim pozostanie. W przyszłości można ją dzięki temu łatwiej uruchomić.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Oskar Ziomek Dodawanie skrótu do paska zadań w Windows 11

Analogicznie można też odpiąć aplikację z paska zadań, czyli po prostu usunąć z niego jej skrót. Warto dodać, że ikonę programu da się również swobodnie przesuwać na pasku w prawo lub lewo, a tym samym ustalić jej pozycję na przyszłość. Wystarczy użyć lewego przycisku myszy i przytrzymać ikonę podczas przesuwania.

Druga metoda przypinania skrótu do paska zadań to odszukanie aplikacji w Windows 11 (na przykład na pulpicie, w menu Start lub wyszukiwarce programów), ale bez jej uruchomiania. Zamiast włączać program, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na jego ikonie, skąd skrót do paska zadań można dodać bezpośrednio. W przypadku menu Start i wyszukiwarki odpowiednia opcja pojawia się już w pierwszym menu:

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Oskar Ziomek Dodawanie skrótu do paska zadań w Windows 11

W przypadku ikony na pulpicie Windows 11 konieczne jest jedno dodatkowe kliknięcie. Opcja dodawania skrótu do paska zadań jest bowiem ukryta w dodatkowym menu, pod pozycją Wyświetl więcej opcji. Tutaj także dodawanie skrótu do paska nazwane jest przypinaniem.

W przypadku korzystania z kilku monitorów jednocześnie, ikony na pasku zadań Windowsa 11 mogą inaczej zachowywać się na dodatkowych wyświetlaczach zależnie od ustawień. Opcje pozwalają m.in. całkiem ukryć pasek zadań na dodatkowych ekranach, wyświetlać wszystkie skróty z paska głównego ekranu lub ograniczyć wyświetlanie ikon tylko do tych, które dotyczą programów działających w danym momencie na danym ekranie.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Oskar Ziomek Skrót do ustawień paska zadań w Windows 11