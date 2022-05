Windows 11 z buildem 25120. Otrzymał nowy pasek wyszukiwania

Nie jest to pierwsze podejście do funkcji szybkiego wyszukiwania w sieci w Windowsie 11. Już w kompilacji 22598 pojawiły się pierwsze podejścia do tego rodzaju pola szybkiego dostępu do wyszukiwarki internetowej. Ograniczona grupa niejawnych testerów mogła zobaczyć pierwszą wersję eksperymentalnej funkcji. Wtedy też firma zapowiadała, że będziemy dalej poszukiwać dodatkowych sposobów uzyskiwania szybkiego dostępu do treści, których można poszukiwać w internecie.