Windows 11 z nowym skrótem klawiszowym. Może wyciszyć mikrofon

Nie wiadomo, czy Microsoft planuje rozszerzenie działania tego skrótu na cały system. Niewątpliwie ułatwiłoby to życie osobom, które na co dzień pracują z innymi komunikatorami. Biorąc jednak pod uwagę, że firma robi wszystko co się da, by promować własne rozwiązanie, użytkownicy raczej nie mają co liczyć na zwiększenie praktyczności tego skrótu.