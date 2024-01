Windows 11 z Thunderbolt 5. Ruszyły testy USB4 do 80 Gb/s

Windows 11, który stanowi pierwszy krok do testów nowego standardu USB to kompilacja 23615 dostępna na kanale Dev . W dokumentacji opisano, że wyższa prędkość przesyłania danych będzie dostępna na początku tylko w wybranych urządzeniach z USB4 z procesorami 14. generacji Intel HX, a przykładem ma być laptop Razer Blade 16 zaprezentowany na CES 2024.

Thunderbolt 5 jest przy tym wstecznie zgodny z poprzednikami, w tym wszystkimi zaletami połączeń USB-C i standardu Thunderbolt poprzednich generacji - do obsługi ekranów, nośników pamięci i nie tylko. Zgodnie z prezentowaną wcześniej specyfikacją Thunderbolt 5, deklarowany transfer na poziomie 80 Gb/s dotyczy dwukierunkowej, symetrycznej komunikacji . Maksymalny transfer w trybie Boost teoretycznie docelowo sięgnie nawet 120 Gb/s.

Windows 11: co robi, gdy nikt nie patrzy? Część 2

Thunderbolt 5 to zalety nie tylko pod postacią krótszego czasu przesyłania danych na dyski zewnętrzne, ale także atuty dla graczy - w przypadku ekranów oznacza to obsługę odświeżania do 540 Hz lub możliwość jednoczesnego podłączenia trzech monitorów 4K z odświeżaniem 144 Hz.