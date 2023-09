Thunderbolt 5. Transfer do 120 Gb/s i monitory 540 Hz

Intel zapowiedział nowy standard. Thunderbolt 5 zaoferuje transfer do 120 Gb/s, a przy tym pozwoli zasilać urządzenia mocą do 240 W. Zmian jest więcej, a część z nich spodoba się przede wszystkim graczom. Przewidywana jest między innymi obsługa ekranów z odświeżaniem do 540 Hz.