Windows 11 zyskuje użytkowników. Nowe statystyki

Windows 11 działa już w ponad 36,6 proc. komputerów na rynku - wynika ze statystyk statcounter. Serwis Windows Central określa ten wynik mianem ważnego kamienia milowego i są ku temu powody. To najwyższy jak dotąd odsetek komputerów z Windows 11 od czasu premiery systemu, a ciągły wzrost tej liczby wcale nie jest oczywisty .

Okazuje się bowiem, że w ubiegłych miesiącach w statystykach popularność Windows 11 spadała, a starszego Windowsa 10 - rosła . Użytkownicy Windows 10 nie przechodzą jednak na nowszego Windowsa 11 w tempie, które mogłoby sugerować, że do października bieżącego roku zrobi to przynajmniej większość.

Trzeba bowiem pamiętać, że wtedy kończy się wsparcie bezpieczeństwa dla Dziesiątki i komputery z tym systemem przestaną otrzymywać comiesięczne poprawki. Co do zasady zalecana jest aktualizacja do Windowsa 11 (która jest darmowa, ale nie zawsze możliwa technicznie przez wymagania). W skrajnym przypadku użytkownikom pozostaje zakup nowego komputera ze świeższym systemem.