Windows 10 dostanie aktualizację. Odkryto zmianę w interfejsie

Windows 10 może niebawem otrzymać niewielką aktualizację kalendarza na co zwraca uwagę Windows Latest , powołując się na opisane w serwisie X odkrycie użytkownika Phantomofearth. W programie Insider w testowej kompilacji 19045.5435 odkryto bowiem fragment kodu, który zmienia interfejs kalendarza z zegarem i który powinien trafić do stabilnego wydania Windows 10 w przyszłym miesiącu.

Zmiana nie jest trudna do zauważenia. Jeśli poprawka faktycznie wejdzie w życie, Windows 10 dostanie odświeżony kalendarz, który wizualnie upodobni się do tego z Windows 11. Dla niektórych stanie się też nieco mniej funkcjonalny, ponieważ zegar straci wskaźnik sekund, co dla wielu osób może być wygodne.

Od samej aktualizacji kalendarza w Windows 10 ciekawszy jest jednak sam fakt, że takie zmiany są realizowane, zwłaszcza że system w październiku tego roku straci wsparcie bezpieczeństwa , a aktualizacji funkcji "nie powinien" dostawać już od dawna. Takimi ruchami Microsoft wprowadza dziwne zamieszanie i sprawia wrażenie, jakby sam nie miał sprecyzowanego planu co do dalszego rozwoju Windows 10, choć oficjalnie oczywiście wszystko jest od dawna jasne.

W kontekście nadchodzącego końca wsparcia Windows 10 warto pamiętać, by do października przemyśleć swoją decyzję, jak postąpić dalej ze swoim komputerem. Co do zasady dla zachowania bezpieczeństwa i aktualizacji funkcji polecana jest aktualizacja do Windowsa 11, jednak z pewnością nie każdy jest nią zainteresowany lub może ją zrealizować przy pełni funkcji z uwagi na brak modułu TPM w komputerze.