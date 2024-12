Windows 10: za rok koniec wsparcia. Wymagania się nie zmienią

Na koniec ze wszystkiego się wycofano tłumacząc, że publikacja miała niefortunny tytuł i w dodatku jest to tekst z 2021 roku, kiedy tłumaczono niuanse tuż po premierze Windowsa 11 - opisuje szczegóły Forbes . O ile Windowsa 11 można w praktyce zainstalować w komputerze bez TPM 2.0, nie jest to zgodne z zaleceniami i trudno wówczas oczekiwać wsparcia technicznego oraz bezbłędnej pracy systemu.

Takie dane mogą martwić, zważywszy na obecność nowszego Windowsa 11 na rynku od kilku lat. Trend popularności nie jest w dodatku szczególnie wyraźny i wychodzi na to, że wielu użytkowników z różnych przyczyn nie chce się oderwać od swoich komputerów z Windows 10 . Trudno przewidzieć, jak większość zachowa się w październiku przyszłego roku, kiedy Dziesiątka straci dalsze wsparcie , a co za tym idzie - nie będzie dalej aktualizowana pod kątem bezpieczeństwa (choć znając życie w krytycznych przypadkach Microsoft pewnie będzie robił wyjątki).

Rozwiązań jest jednak przynajmniej kilka. Niezalecane to zignorowanie tego faktu i dalsze korzystanie z Windows 10. Komputer będzie działać, a choć system będzie najpewniej regularnie przypominać, że nie otrzymuje łatek bezpieczeństwa , do pierwszego cyberataku sytuacja nie będzie się różnić od tego, jak wcześniej korzystano z komputera. Przestępcy mają jednak otwartą drogę do wykorzystywania później wykrytych podatności, a tych są z miesiąca na miesiąc dziesiątki.

Inne - i zalecane w praktyce przez Microsoft - rozwiązanie to zakup nowego, zgodnego komputera z Windows 11 (zakładamy bowiem, że aktualizacja do Windows 11, która jest darmowa, nie wchodzi w grę przez brak modułu TPM 2.0). Ostatnia opcja to zapłacenie za przedłużone wsparcie i aktualizacje, ale to i tak rozwiązanie tymczasowe. Trudno wróżyć jego popularność w domowych warunkach. To raczej wersja dla przedsiębiorstw, gdzie potrzeba dodatkowego czasu na migrację.