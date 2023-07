Windows 365 "dla domu". Kilka pecetów w chmurze w jednej cenie

Windows wkrótce będzie dostępny jako usługa w chmurze, a Microsoft kombinuje w tle, jak sprzedać go w okazyjnej cenie także użytkownikom domowym - wynika z doniesień Windows Latest . Zakłada się, że działający przez sieć Windows 365 zostanie udostępniony jesienią tego roku , a wskazywać mają na to gotowe już odniesienia w testowym Windows 11 , na które zwrócono uwagę w programie Insider.

Komputer w chmurze miałby zostać udostępniony przez Microsoft w ramach więcej niż jednego pakietu. W praktyce spodziewać się można analogii do pakietów Microsoft 365, które obejmują oprogramowanie z dawnych pakietów Office. Spekuluje się, że Windows 365 mógłby występować w wersji "personal" dla użytkownika indywidualnego oraz "family" , a wówczas działać w kilku komputerach w rodzinie w jednym gospodarstwie domowym.

Windows 365 może w dłuższej perspektywie zyskać dużą popularność. W końcu użytkownik będzie mógł uruchomić "swój komputer" i dostać się do plików teoretycznie z dowolnego innego sprzętu na świecie , który tylko spełnia minimalne wymagania niezbędne do nawiązania połączenia.

Windows Latest przypomina, że na tę chwilę Windows 365 - pakiet stworzony dla małych firm - jest dostępny za 20 dolarów miesięcznie za użytkownika i daje dostęp do wirtualnego komputera z jednym vCPU, 2 GB pamięci operacyjnej i 64 GB pamięci na dane. To parametry, które trudno uznać za satysfakcjonujące do czegokolwiek więcej niż podstawowej pracy biurowej, ale dokładnie takie jest przeznaczenie tego sprzętu.