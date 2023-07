Windows 11 działa w komputerach 35 proc. graczy

Nie powinno to szczególnie zaskakiwać zwłaszcza w obliczu zakończonego niedawno wsparcia Windowsa 10 21H2. Użytkownicy, którzy nie zdecydowali się na ręczną aktualizację do nowszego wydania 22H2, mogli przy tej okazji podjąć decyzję o zmianie systemu na Windowsa 11, co przecież nadal można zrealizować w kilku krokach.