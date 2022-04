Windows: dziurawy Harmonogram Zadań ułatwia pracę przestępcom

Menedżer zaplanowanych zadań, debiutujący w Windows 95 Plus!, uległ znacznej rozbudowie w systemie Windows Vista. Zadania dodawane do niego nie są niczym w stylu prostego polecenia dopisywanego do listy wraz z kalendarzem uruchomień (jak w przypadku linuksowego crona). Zamiast tego, są skomplikowanym obiektem, pełnym wielu pól.

Poza poleceniem do wykonania, zaplanowane zadanie może zawierać listę wyzwalaczy uruchamiających je. Mogą być nim harmonogramy (regularne lub nie) oraz, między innymi, zdarzenia systemowe o konkretnym identyfikatorze, rejestrowane do Dziennika Zdarzeń.

Można także ustawić użytkownika, pod kontrolą którego zadanie ma pracować oraz czy... ma być ukryte. Z tym, że to "ukrycie" można wyłączyć w widoku harmonogramu lub wydać polecenie listujące zadania z uwzględnieniem ukrytych. Jest to zatem głównie zabieg estetyczny, a nie złowrogi.

Rzeczą, której nie da się łatwo ustawić przez interfejs harmonogramu, jest wybranie użytkowników uprawnionych do uruchamiania zadania. Do tego, według DART, służy Security Descriptor w zadaniu. Co to takiego?