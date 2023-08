WinRAR deklasuje Windowsa. Microsoft nie dał rady

WinRAR deklasuje Eksploratora plików

Zaczynają jednak pojawiać się wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście tak się stanie. O ile bowiem wygoda polegająca na otwieraniu archiwów bezpośrednio w Eksploratorze plików wydaje się niezaprzeczalna, to wydajność tego rozwiązania może być kłopotem. Taras Buria z redakcji Neowin przeprowadził testy, których wyniki nie napawają optymizmem.

Na potrzeby testu redaktor stworzył trzy archiwa z 24 GB plików w środku, wykorzystując formaty RAR, 7z i TAR. Następnie zlecił ich rozpakowanie trzem narzędziom: Eksploratorowi plików, WinRAR-owi oraz NanaZIP-owi. Trzy narzędzia, dwie maszyny, jeden system – jakie są rezultaty?

W przypadku archiwów TAR cała trójka spisała się bardzo podobnie, potrzebując na rozpakowanie plików ok. półtorej minuty. Formaty RAR i 7z brutalnie uwydatniły jednak różnice w wydajności. Podczas gdy WinRAR wypakowywał archiwum RAR w 98 sekund, Eksplorator plików potrzebował na to 345 sekund. W przypadku 7z było jeszcze gorzej – 73 sekundy (WinRAR) kontra 501 sekund (Eksplorator plików). To blisko siedem razy dłużej.

Wyniki testu rozpakowywania archiwów w Windows 11 © Neowin

Czy to taki duży problem?

O ile przy sporadycznym rozpakowywaniu archiwów Eksplorator plików powinien okazać się w zupełności wystarczający, to przy częstszym korzystaniu może nie dawać rady. WinRAR, 7-ZIP czy inny popularny program pozwoli zaoszczędzić dużo czasu.

Nie chodzi jednak tylko o wydajność. Narzędzie dekompresujące wbudowane w system jest też mniej wygodne. Nie wyświetla wiarygodnego paska postępu, a do tego nie potrafi otwierać archiwów, które zostały zabezpieczone hasłem. O ile radzi sobie z rozpakowaniem, to nie potrafi tworzyć archiwów (w innych formatach niż ZIP), a do tego nie obsługuje dodatkowych funkcji, takich jak dzielenie plików czy modyfikacja współczynnika kompresji.

Wojciech Kulik, dziennikarz dobreprogramy.pl