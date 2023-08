Windows 11: odświeżone ustawienia coraz bliżej - trafiły do bety

Microsoft poinformował na blogu , że odświeżony panel ustawień Windowsa 11 z kartami trafia do wydania beta w ramach programu Insider . W praktyce jest to przybliżenie nowych ustawień do premiery, której w praktyce można spodziewać się w najbliżych tygodniach, a potencjalnie wraz z "dużą aktualizacją" Windowsa 11 - wydaniem 23H2 planowanym na kolejne miesiące roku .

Nowy interfejs ustawień Windowsa 11 to przede wszystkim podział na karty zamiast prostej listy opcji, dzięki czemu użytkownik ma szybciej trafić do najważniejszych obszarów ustawień. Da się stąd szybko sprawdzić między innymi zapełnienie dysku w chmurze, skontrolować opcje związane z kontem Microsoftu i pakietem Microsoft 365, spersonalizować urządzenie i dotrzeć do "rekomendowanych ustawień" - krótkiej listy, która będzie na bieżąco dopasowywana do potrzeb danego użytkownika Windows 11 na podstawie jego dotychczasowego sposobu wykorzystania systemu.