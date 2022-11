Wirus zaatakował farmę wiatrową. Właściciel odniósł korzyści

Złośliwe oprogramowanie ma to do siebie, że jest… złośliwe. Już sama nazwa daje do zrozumienia, że jako użytkownicy komputerów lub innych urządzeń powinniśmy za wszelką cenę unikać kontaktu z nim, bo prawdopodobnie przyniesie nam ono mniejsze lub większe szkody. Czasem jednak wirusy mogą mieć też dobre oblicze. Przekonał się o tym właściciel farmy wiatrowej, która zmagała się ze złośliwym oprogramowaniem.