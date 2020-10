Novostella — LEDowa taśma czująca bit

„Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta” — taka piosenka mogłaby towarzyszyć reklamie Novostella Music Sync LED Strip Lights, które potrafią rozbłysnąć w kolorach tęczy i to w rytm muzyki ;) Szczerze mówiąc, w moim domu nie widzę dla niego miejsca, ponieważ jestem fanem wiecznego półmroku, a na kolorowe światło reaguje jak wampir ze wścieklizną. Jednak jakaś nieczysta siła pchnęła mnie, aby otworzyć pudełko z ową taśmą LEDów i sprawdzić jak to działa.

W pudełku producent poza piekielnym pasem dorzucił zasilacz, sterownik (kontroler) LED, kilkanaście uchwytów montażowych i pilot do zdalnego sterowania. Sama taśma jak na moje oko jest wykonana bardzo dobrze — całość została zalana warstwą silikonu, aby zabezpieczyć elektronikę przed wilgocią (norma IP20).

Spód taśmy to oczywiście warstwa z klejem wszędobylskiej marki 3M. Novostella sprzedaje ją w kilku wariantach długości 6m i 12m. Moja sześciometrowa posiada 180 diod, z których każda z nich ma gwarancję świecenia do 50000 godzin (+/- 5 pięć lat).

Jak już rozbłysną te światełka, nie można im zarzucić braku dobrej barwy, czy dużego spektrum manipulacji. Novostella naprawdę zadbała o jakość ledów. Producent w tekstach marketingowych zachwala predefiniowane sceny, które możemy włączyć za pomocą pilota.

Paski z oświetleniem możemy zamontować dosłownie wszędzie, jednak opcja z iluminacją w rytm muzyki może się sprawdzić w jakimś lokalu może disco lub w sypialni urządzonej na klimat tej u Martyniuka ;)

A tak serio ja widzę dwa jako dźwięczne Ambilight za telewizorem lub podświetlenie „jaskini gracza” - w końcu dla nich stworzono RGB. Aktualnie własnej groty nie mam, więc sprawdźmy, jak będzie wyglądał TV i paskiem led od novostelli.

Wygląda tak!

Montaż jest dziecinnie prosty: odlepiamy warstwę zabezpieczająca klej i przykładamy do docelowej powierzchni. Lista jest elastyczna. Możemy również ją przyciąć wzdłuż znacznika lub połączyć za pomocą specjalnych łączników, które nie są dołączone do zestawu.

Ogólnie, jeśli ktoś ma pomysł na aranżacje domu z oświetleniem RGB reagującego na dźwięki, to swobodnie mogę polecić produkt novostelli. Sprzedawany jest on w dwóch wariantach długości 6 m i 12 m. Można go zamówić w cenie 30 euro i 56 euro za opcję dłuższą.