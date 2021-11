Kto nie lubi świąt, niech pierwszy rzuci prezentem! Boże Narodzenie to okres ratujący tę paskudną, zimowo-jesienną aurę, która na dodatek, od prawie dwóch lat, jest zatruwana obostrzeniami, maseczkami i covidami. Ale nawet to nie przyćmi mojego gwiazdkowego nastroju.

Zupełnie inną sprawą są lampki, które zawieszam na balkonową balustradę. Co roku, ta sama historia — psują się tuż przed gwiazdką i jako jedyny na osiedlu nie świecę. W ubiegłe Święta powiedziałem dość tradycyjnym lampką i do oświetlenia jednej ze ścian mojego balkonu wykorzystałem Novostella Bloom. W tym roku szykuje się świetlne widowisko. Mój oświetleniowo — świąteczny zestaw powiększył się testowo o kolejne dwie lampy. Tym razem postawiłem na komplet Blaze, również od Novostelli. Dlaczego akurat ten? Po prostu — jest tańszy niż zeszłoroczne Bloomy ^^.

Obudowa Novostella Blaze ma wymiar 16x11x3 cm. Plecki to oczywiście metal, który służy jako radiator do odprowadzenia ciepła wytworzonego przez osiemnaście, dość sporych, ledów RGB schowanych za hartowanym szkłem. Zestaw oczywiście nadaje się do wystawienia go na zewnątrz — spełnia normę IP66.

Producent w specyfikacji nie podaje żadnych szczegółowych informacji na temat emitowanego światła (sic!).



Na plus poprawiono wyjście kabla zasilającego — teraz znajduje się na tylnej ścianie, a nie, jak w modelu Bloom, na dolnej krawędzi obudowy, co przeszkadzało przy montażu lamp na ziemi. Ciągłym minusem rozwiązań Novostelli są krótkie przewody zasilającej. Półtora metra to ewidentnie za mało, aby gdziekolwiek je podłączyć bez wykorzystywania przedłużki. Zmianom poddano także antenę WiFi, teraz jest ona integralną częścią Blaze.

Novostella wykorzystuje do zarządzania swoim oświetleniem łączność WiFi (tylko 2,4 GHz) i aplikację Smart Life, w której będziemy mogli wybrać kolor iluminacji, wyregulować jego nasycenie i jasność lub wybrać jedna z kilku predefiniowanych scen oświetleniowych. W aplikacji ustawimy harmonogramy, aby automatycznie włączać i wyłączać światło w ramach rutyny.

Blaze wykorzystują tylko diody RGB, a nie RGBCW, więc uzyskanie światła „białego” polega na włączeniu wszystkich kolorów naraz. Emitowana w taki sposób barwa jest jak najbardziej akceptowalna.

Nowością jest synchronizacja oświetlenia — z muzyką. Jednak, aby lampy mogły zamrugać w rytm piosenki, musimy aplikacji dać dostęp do mikrofonu w naszym smartfonie. Funkcja działa przyzwoicie, choć można wyłapać delikatne opóźnienia.

Smart Life współpracuje również z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak asystenci głosowi Google i Alexa czy SmartThings lub IFTTT, dzięki którym, w łatwy sposób, możemy zautomatyzować i zintegrować reflektory.

Novostella Blaze to ogólnie dobrej jakości lampy, którymi oświetlimy fasady budynków, ogrody lub zamontujemy je wewnątrz pomieszczenia. Jakość zastosowanych diod RGB jest niczego sobie: kolory są mocno nasycone, a o to chyba chodzi najbardziej.