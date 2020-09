Xbox: granie w chmurze już w Polsce. Oto, jak odpalić gry na smartfonie

Udostępnij:

Usługa grania w chmurze, znana wcześniej jako xCloud, oficjalnie wkroczyła do Polski. Już dziś zagramy w ponad 100 gier na smartfonach z Androidem – i to nawet takich paroletnich lub budżetowych modelach za 500 zł.

Przenośna rozgrywka niewymagająca posiadania konsoli ani komputera w ogóle może być więc atrakcyjną alternatywą dla fanów mobilnego grania. Warto więc wiedzieć, czego dokładnie potrzeba, aby z niej skorzystać. Krok po kroku opisujemy wszystkie wymagania i najważniejsze informacje.

Jakiego telefonu potrzeba? Wymagania nie są wysokie

W tym momencie jedyną obsługiwaną platformą jest Android. Granie w chmurze działa zarówno przez sieć 4G/5G, jak i Wi-Fi. Wymagania sprzętowe nie są jednak wygórowane.

Twój smartfon/tablet powinien mieć:

Android 6.0

Bluetooth 4.0

Internet potrzebny do uruchomienia grania w chmurze to:

Prędkość wysyłania danych 4,75 Mbps (optymalna: 9 Mbps)

(optymalna: 9 Mbps) Prędkość pobierania danych: minimum 10 Mbps

Ponadto niezbędny jest także kompatybilny pad:

Kontroler z Bluetooth: kontroler bezprzewodowy Xbox One, DualShock 4 oraz kontrolery producentów zewnętrznych, takich jak m.in.: Razer, PowerA, 8BitDo, Nacon

Musimy także posiadać konto Microsoft oraz abonament Xbox Game Pass Ultimate (o którym poniżej).

Na marginesie trzeba wspomnieć, że Apple zablokowało wszystkie usługi grania w chmurze na iOS ze względu na niezgodność z zasadami sklepu firmy. Z tego powodu nie zagramy w gry na iPhone'ach, dopóki Microsoft i Apple nie znajdą porozumienia.

Granie w chmurze wymaga abonamentu Xbox Game Pass Ultimate

Aby zagrać w xboksowe gry na smartfonie należy zakupić abonament Xbox Game Pass Ultimate (żadna inna wersja tej subskrypcji nie zapewnia grania w chmurze). Jeśli wcześniej nie korzystaliście z tej usługi, to jego początkowa cena na pierwszy miesiąc to 4 złote. Po upływie tego czasu, trzeba płacić już 54,99 zł za miesiąc – przy czym często można napotkać różnego rodzaju promocje.

Cena 54,99 zł może wydawać się wysoka, ale to dlatego, że w ramach tego abonamentu otrzymujemy także:

Usługę Xbox Live Gold – umożliwiającą granie w sieci na konsolach Xbox i zapewniającą 4 gry do naszej kolekcji co miesiąc

Xbox Game Pass na konsole Xbox – dostęp do ponad 250 gier na konsole Xbox

Xbox Game Pass na PC – dostęp do osobnej biblioteki gier w abonamencie specjalnie dopasowanych ofertą pod komputery osobiste

Wniosek jest prosty: usługa Game Pass Ultimate najbardziej się opłaca, jeśli dodatkowo korzystamy z niej na konsoli Xbox albo PC. W przeciwnym razie może okazać się dość kosztowną fanaberią - chyba, że telefon to jedyne wasze urządzenie do grania.

Aplikacja Xbox Game Pass (Beta). Nie pomyl wersji!

To może być najbardziej problematyczny aspekt funkcjonowania usługi grania w chmurze. Istnieją obecnie dwie wersje aplikacji na Androida: Xbox Game Pass oraz Xbox Game Pass (Beta). Do grania w chmurze potrzebujemy tej drugiej – czyli Bety!

Po czym poznać, że to ta właściwa? Od razu na ekranie startowym jest zakładka "Chmura", obok "Konsola" i "PC".

Jak sparować kontroler Bluetooth na Androidzie

Jeśli będziecie próbować uruchomić grę bez kontrolera, zobaczycie stosowne ostrzeżenie. W dniu publikacji istnieją jedynie dwie gry, w które można grać bez pada - dlatego w zdecydowanej większości sterowanie wymaga kontrolera.

Ostrzeżenie dotyczące podłączenia kontrolera, fot. Jakub Krawczyński

Aby korzystać z pada na Bluetooth na telefonie do grania w chmurze, należy:

uruchomić Bluetooth na smartfonie

wejść w opcje Bluetooth na smartfonie z Androidem (najszybciej przez szufladę z aplikacjami i przytrzymanie ikonki Bluetooth)

przytrzymać przycisk parowania na bezprzewodowym kontrolerze Xbox One (lampka z logiem Xbox będzie wtedy migać)

wybrać "Xbox Wireless Controller" z listy widocznych urządzeń Bluetooth (jeśli go nie widać, wybierz "Zatrzymaj", a następnie "Skanuj")

proces parowania kontrolera Xbox One na zrzutach ekranu, fot. Jakub Krawczyński

Jeśli posiadacie pada do PS4, czyli DualShock 4, procedura jest z grubsza taka sama. Jedyna różnica jest taka, że aby przełączyć kontroler w tryb parowania, należy przytrzymać jednocześnie przycisk "PlayStation" oraz "Share" (światło w kontrolerze będzie migać na biało). Wtedy pad będzie widoczny przez nasz smartfon jako "Wireless Controller".

Tak wygląda przycisk parowania na padzie bezprzewodowym do Xbox One, fot. Jakub Krawczyński

Dla wygody – kontroler z uchwytem na telefon

Nie jest to wymagane, ale niewątpliwie lepiej będzie grać na telefonie, jeśli przyczepimy go za pomocą specjalnego akcesorium do kontrolera. Różni producenci, w tym wspominani wcześniej Razer, PowerA, 8BitDo, czy Nacon stworzyli szereg akcesoriów, które na to pozwalają. Opisał je szerzej Adam na zaprzyjaźnionej Gadżetomanii.

Gears 5 - uruchomione w ramach grania w chmurze, fot. Jakub Krawczyński

Warto tutaj dodać, że niektóre przystawki są kontrolerami samymi w sobie. Tak działa Razer Kishi, którego idea przypomina nieco zrobienia ze smartfona Nintendo Switcha.

Co jeszcze warto wiedzieć

Korzystając z grania w chmurze na platformie Xbox, warto także pamiętać o kilku aspektach, które są unikatowe dla tego środowiska, w tym możliwość sterowania dotykowego.

Czcionki

Warto być świadomym tego, że przy domyślnych ustawieniach niektóre gry mogą mieć zbyt małe czcionki dla ekranów mobilnych – dlatego polecałbym przestawienie ich na jak największe. Docelowo Microsoft ma wdrożyć rozwiązanie, które automatycznie o to zadba, ale z moich obserwacji wynika, że jeszcze nie wszędzie jest wdrożone

Sterowanie dotykowe

Niektóre gry, w tym Minecraft Dungeons oraz Hellblade: Senua's Sacrifice oferują sterowanie za pomocą ekranu. Elementy interfejsu są specjalnie dopasowane do każdej gry i nakładane są na ekran, a my możemy je dopasować do swoich potrzeb.

Przy takich tytułach niepotrzebny jest nam kontroler. Docelowo więcej gier będzie oferować taką opcję, a kolejną z nich ma być Gears 5.

Zapisane stany gry

Granie w chmurze pozwala nam na korzystanie z tych samych zapisanych stanów gry, co na konsolach Xbox, czy PC. Dlatego przeskakując z urządzenia na urządzenia, będziemy mogli kontynuować rozgrywkę, tam gdzie ją zakończyliśmy – niezależnie na czym gramy.

Możliwość łączenia się z innymi graczami

Usługa strumieniowania gier w chmurze pozwala nam na łączność głosową z innymi graczami korzystającymi z usług Xbox (na PC i konsolach), a także rozgrywkę wieloosobową z nimi. Co więcej, granie w chmurze na smartfonie to także sposób na "kanapowy co-op" w grach przewidzianych jedynie do współpracy w sieci. Wtedy jedna z osób gra na konsoli przed telewizorem, a my dołączamy do niej ze smartfona, ale możemy siedzieć obok siebie.

Lista gier

W momencie startu usługi, czyli 15 września 2020 r., dostępnych jest ponad 150 tytułów – kilka z nich nie zadebiutuje tego dnia, ale będzie dostępnych w najbliższym czasie. Wśród nich są między innymi hity Microsoftu, jak Gears 5, Forza Horizon 4 oraz takie gry, jak Wiedźmin 3, Batman: Arkham Knight, a także niedawno wydane RPG Wasteland 3 (recenzowałem na zaprzyjaźnionej Polygamii). W przyszłości będą tam udostępniane tytuły wydawane na Xbox Series X oraz Xbox Series S.

A Plague Tale: Innocence

Absolver

Afterparty

Age of Wonders: Planetfall

ARK: Survival Evolved

Astroneer

Batman: Arkham Knight

Battletoads

Battle Chasers: Nightwar

Black Desert

Blair Witch

Bleeding Edge

Bloodstained: Ritual of the Night

Bridge Constructor Portal

Carrion

Children of Morta

ClusterTruck

Crackdown 3: Campaign

Crosscode

Darksiders Genesis

Darksiders III

DayZ

de Blob

Dead by Daylight

Dead Cells

Dead Island Definitive Edition

Death Squared

Deliver us the moon

Demon’s Tilt

Descenders

Destiny 2: Shadowkeep & Forsaken expansion (od 22 września 2020 r.)

DiRT 4

Don’t Starve

Double Kick Heroes

Drake Hollow

Dungeon of the Endless

Enter The Gungeon

F1 2019

Fallout 76

Farming Simulator 17

Felix the Reaper

Fishing Sim World: Pro Tour

For the King

Forager

Forza Horizon 4

Fractured Minds

Frostpunk: Console Edition

Gato Roboto

Gears of War 1: Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5

Goat Simulator

Golf with Your Friends

Grounded

Guacamelee! 2

Halo 5: Guardians

Halo Wars 1: Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo: The Master Chief Collection

Halo: Spartan Assault

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hello Neighbor

Hollow Knight (Renewal)

Hot Shot Racing

Human Fall Flat

Hyperdot

Hypnospace Outlaw

Indivisible

Journey to the Savage Planet

Katana ZERO (wkrótce)

Killer Instinct DE

Kona

Levelhead

Lonely Mountains: Downhill

Marvel vs. Capcom: Infinite

Metro 2033 Redux

Middle Earth: Shadow of War

Minecraft: Dungeons

MINIT

Momodora: Reverie Under the Moonlight

Moonlighter

Mortal Kombat X (not available in Korea)

Mount & Blade: Warband

Moving Out

Mudrunner

Munchkin: Quacked Quest

Mutant Year Zero: Road to Eden

My Time At Portia

Neon Abyss

New Super Lucky’s Tale

NieR:Automata

Night Call

Night in the Woods (wkrótce)

No Man’s Sky

Nowhere Prophet

Observation

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Oxenfree

Pathologic 2

Pikuniku

Pillars of Eternity: Complete Edition

Power Rangers: Battle for the Grid

ReCore: Definitive Edition

Remnant: From the Ashes

Resident Evil 7 Biohazard

Rise & Shine

River City Girls (wkrótce)

Sea of Thieves: Anniversary Edition

Sea Salt

Secret Neighbor

Shadow Warrior 2

Slay the Spire

Sniper Elite 4

Spiritfarer

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Stellaris

Stranger Things 3: The Game

Streets of Rage 4

Streets of Rogue

Subnautica

Surviving Mars

Tacoma

Tell Me Why Episode 1 – 3

Terraria

The Bard’s Tale IV: Directors Cut

The Bard’s Tale Remastered and Resnarkled

The Bard’s Tale Trilogy

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Elder Scrolls Online

The Gardens Between

The Jackbox Party Pack 4

The Long Dark

The Lord of the Rings: Adventure Card Game

The Messenger

The Outer Worlds

The Surge 2

The Touryst

The Escapists 2

The Talos Principle

The Turing Test

The Walking Dead: A New Frontier – Episode 1 – 5

The Walking Dead: Michonne – Episode 1 – 3

The Walking Dead: Season Two

theHunter: Call of the Wild

Thronebreaker: The Witcher Tales

Totally Accurate Battle Simulator

Totally Reliable Delivery Service

Touhou Luna Nights

Tracks – The Train Set Game

Trailmakers

Train Sim World 2020

Two Point Hospital

Undermine

Untitled Goose Game

Void Bastards

Wandersong

Warhammer Vermintide 2 (wkrótce)

Wasteland Remastered

Wasteland 2: Director’s Cut

Wasteland 3

We Happy Few

West of Dead

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wizard of Legend

World War Z

Worms W.M.D

Xeno Crisis

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Aplikację Xbox Game Pass (Beta) niezbędną do grania w chmurze na smartfonie można pobrać w wersji na Androida w naszym katalogu oprogramowania.