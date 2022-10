YouTube podbija telewizory. Internet zastępuje telewizję?

Telewizor to urządzenie, które coraz mniej wiąże się z samą telewizją. YouTube, powołując się na dane Mediapanelu, zauważa, że w 2022 r. oglądaliśmy treści wideo w internecie o 30 proc. dłużej, niż miało to miejsce rok temu. Spore zmiany dotknęły też oglądalności telewizji. W bieżącym roku spadła ona do najniższego poziomu w ostatniej dekadzie.