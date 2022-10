Sextortion to popularna technika wykorzystywana przez cyberprzestępców. Szczególnie groźna i dotkliwa może być dla młodszych użytkowników internetu. Rodzice powinni poznać szczegóły działania oszustów, by móc chronić swoje dzieci.

Październik jest Miesiącem Świadomości Cyberbezpieczeństwa. To idealna okazja, by uświadomić ludziom, jakie zagrożenia czekają na nich w sieci. Ci zaś, którzy są z nimi zapoznani, mogą odświeżyć swoją wiedzę, by umieć się poprawnie zachować w sytuacji zagrożenia. Sextortion, to jedna z popularniejszych, a jednocześnie dotkliwych metod wykorzystywanych przez cyberprzestępców.

Sextortion to rodzaj internetowego szantażu. Przestępca początkowo nakłania swoją ofiarę do dzielenia się intymnymi zdjęciami lub nagraniami. Po tym, jak je otrzyma, znacząco zmienia swoje zachowanie. Przechodzi wówczas do szantażu, dając ofierze ultimatum. Albo zapłaci za milczenie, albo materiały zostaną udostępnione publicznie.

Czasem motywem kierującym przestępcami nie są pieniądze, a chęć pozyskania kolejnych materiałów. Wówczas ofiara staje przed wyborem - przesyłać intymne zdjęcia i filmu lub doprowadzić do sytuacji, gdy zostaną one udostępnione publicznie.

FBI poinformowało o wzroście liczby oszustw na tle seksualnych wymierzonych w młodych ludzi w ostatnich latach. W ostatnim czasie wzrosła liczba przestępstw, których ofiarami są nastoletni chłopcy.

Sextortion może doprowadzić do tragicznych skutków. W 2016 r. brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) stwierdziła, że co najmniej cztery samobójstwa były powiązane z oszustwami seksualnymi.

- Perspektywa rozpowszechnienia intymnych zdjęć lub filmów wideo może spowodować u ofiar poważny uraz emocjonalny i psychiczny. Dzieci uwikłane w ataki często wstydzą się lub boją szukać pomocy u przyjaciół, rodziców lub nauczycieli. Pozostając same z takim problemem, mogą przychylić się do prośby atakującego, próbując za wszelką cenę zakończyć szantaż. Niestety w ten sposób wpędzają się w jeszcze większe kłopoty, gdyż napastnik prawdopodobnie będzie domagał się więcej zdjęć lub pieniędzy - mówi Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.

Jak chronić dzieci przed sextortion?

Najważniejsze jest, by rodzice byli świadomi skali zagrożeń, które czyhają na dzieci w internecie. W związku z tym, że łatwo wplątać się tam w kłopoty, warto zadbać o to, by dziecko mogło poczuć się w domu bezpiecznie i jak najszybciej poinformować o powstającym zagrożeniu.

Z drugiej strony - najlepszą metodą walki z tego typu przestępstwami jest zapobieganie. Warto porozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach, zanim uwikła się w tego typu sytuację. Jeśli młody człowiek będzie wiedział, co może go spotkać, będzie ostrożniejszy w nawiązywaniu więzi on-line. Specjaliści z ESET przygotowali kilka porad, które pomogą w uniknięciu niebezpiecznych sytuacji: Zachowaj ostrożność w Internecie: ludzie nie zawsze są tym, za kogo się podają,

Ustaw swoje konta w mediach społecznościowych na prywatne,

Nie wysyłaj żadnych filmów ani zdjęć do kogoś, kogo nie spotkałeś w prawdziwym życiu,

Nigdy nie udostępniaj intymnych zdjęć ani filmów z sobą, ani z kimkolwiek innym - nie masz kontroli nad tym, co dzieje się później z obrazami lub filmami,

Ignoruj ​​wiadomości od nieznajomych i uważaj na każdego, kto chce przenieść rozmowę na inną platformę - takie wysiłki również mogą być jednym z sygnałów ostrzegawczych oszustwa,

Zgłoś się do swojego rodzica lub opiekuna, gdy myślisz, że jesteś celem internetowego drapieżnika,

Zadbaj o silne i unikalne hasła, Nie otwieraj nieznanych linków, nie pobieraj załączników pochodzących z nieznanych źródeł.

