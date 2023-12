Zaczynasz maile od słowa "witam"? Popełniasz popularny błąd

Jednakże, korespondencja e-mailowa nie wpisuje się w żadne z tych scenariuszy. To oznacza, że słowo "witam", według językoznawców, nie jest odpowiednim zwrotem do użycia. Dodatkowo, warto pamiętać o konotacjach tego słowa, które mogą sprawić, że jego użycie może być interpretowane przez odbiorcę jako próba oceny lub stawiania siebie wyżej.

Jeśli chodzi o poprawne rozpoczynanie e-maili, zawsze można skorzystać z uniwersalnego "dzień dobry". Językoznawcy nie mają zastrzeżeń co do takiego rozpoczynania wiadomości. W kontekście biznesowym, dobrą praktyką jest również używanie zwrotów "Szanowny Panie/Pani" lub, jeśli znamy nazwisko osoby, do której piszemy, "Panie X, Pani Y", na przykład "Pani Anno" czy "Panie Arkadiuszu".