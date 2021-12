Założyła sklep internetowy. Została najbogatszą kobietą w Rosji

Kobieta założyła swoją firmę bez wychodzenia z domu, gdy - mając 28 lat - przebywała na urlopie macierzyńskim. Pod koniec maja ub. r. Wildberries zatrudniała na stałe lub tymczasowo 53 tys. pracowników. Bakalczuk wpadła na pomysł założenia sklepu internetowego , ponieważ zdała sobie sprawę, jak trudno jest kupować młodym matkom ubrania dla siebie, gdy muszą zajmować się na co dzień noworodkiem. Z tego względu platforma skupiała się na początku na odsprzedawaniu odzieży. Teraz oferuje wszystko – od elektroniki po naczynia kuchenne.

W 2020 roku obroty Wildberries wyniosły 437,2 mld rubli (ok. 5,9 mld dolarów). Dla porównania prezydent Rosji Władimir Putin zarobił oficjalnie w ub.r. 9,7 mln rubli, czyli ok. 131 tys. dolarów (należy nadmienić, że nieoficjalnie jego majątek jest szacowany na 70-200 mld dolarów). Firma byłej rosyjskiej nauczycielki jest niekwestionowanym liderem rynku – podkreśla Reuters.

Według agencji Reutera z usług Bakalczuk korzysta blisko co trzeci mieszkaniec Rosji. Na początku roku liczba zarejestrowanych użytkowników platformy Wildberries wzrosła z ok. 40 mln do 46 mln. W niedawnej rozmowie z Reutersem Bakalczuk powiedziała, że osiągnęła swój sukces bez pomocy zewnętrznych inwestorów i chce utrzymać ten stan. Na ten moment nie zamierza również wchodzić ze swoją firmą na giełdę.