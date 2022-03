Netflix odmawia Rosji. Nie będzie transmitował putinowskiej propagandy

W grudniu 2021 r. Netflix został dodany przez rosyjskiego regulatora Roskomnadzor do rejestru usług audiowizualnych, ponieważ serwis przekroczył liczbę 100 tys. abonentów. W związku z tym Netflix jest teoretycznie zobowiązany na mocy prawa – znanego lokalnie jako ustawa Vitrina TV – do dystrybucji 20 obowiązkowo nadawanych niekodowanych rosyjskich kanałów informacyjnych, sportowych i rozrywkowych.

Zgodnie z ustawą, która miała wejść w życie 1 marca, Netflix byłby zobligowany do udostępniania treści z Channel One (Pierwyj kanał), sieci rozrywkowej NTV oraz Spa – kanału rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Channel One jest uważany za powiązany z Kremlem i nadający putinowską propagandę.