Zarabiają krocie, bo jest ich mało. Pracodawcy o nich walczą

Zarobki w branży IT są wysokie i nie jest to dla nikogo wielką tajemnicą. Jest jednak pewna dziedzina, w której wykwalifikowanych specjalistów potrzeba szczególnie mocno. W obecnych czasach pracodawcy są coraz bardziej świadomi zagrożeń ze strony internetowych przestępcach, w związku z czym bardzo zależy im na tym, by zatrudniać kompetentnych ludzi na stanowiskach związanych z cyberbezpieczeństwem .

Pracownicy, którzy zajmują się cyberbezpieczeństwem przez kilka lat, mogą liczyć na duże zainteresowanie ze strony pracodawców. 45 proc. spośród ponad 500 ankietowanych stwierdziło, że w ciągu tygodnia otrzymują ponad pięć zaproszeń do procesów rekrutacyjnych . 55 proc. osób, które wzięły udział w badaniu, stwierdziło, że otrzymują od jednej do trzech takich propozycji w tygodniu.

Mikołaj Zbudniewek z HRK ICT twierdzi, że poszukiwanie wyspecjalizowanych pracowników to nie wszystko. Przedsiębiorstwa coraz częściej są gotowe kształcić swoje własne kadry. Oznacza to więcej szans dla osób z niewielkim doświadczeniem czy nawet takich, które są bezpośrednio po kursach.

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa coraz chętniej otwierają własne działalności. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba osób zatrudnionych w oparciu o kontrakty B2B wzrosłą o 9 proc. Specjaliści HRK twierdzą, że to zazwyczaj pracownikom zależy na tym, by przyjąć taką formę zatrudnienia. Może to wynikać z ogólnej sytuacji gospodarczej, ale także z poczucia stabilności posady - specjaliści IT z kilkuletnim stażem nie narzekają na brak ofert.