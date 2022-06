Zmiana w Mapach Yandex, czyli granice wymyślone na nowo

O ile np. pomiędzy Polską i Niemcami granica jest widoczna po prostu jako niewielka, mało znacząca linia, to w przypadku Rosji, Ukrainy i Białorusi sytuacja jest inna. Tutaj granice Państw nie różnią się niczym od tych dotyczących konkretnych regionów. W praktyce wydaje się więc, że Yandex spreparował mapę tak, by wydawało się, że Rosja zajmuje dużo większy obszar niż w rzeczywistości - obejmujący zresztą przy okazji cały teren Ukrainy oraz Białorusi.

Od początku konfliktu na terenie Ukrainy, Yandex był już kilka razy obecny w nagłówkach publikacji. W marcu Mapy Yandex był proponowane jako narzędzie do walki z rosyjską propagandą po tym, jak Google uniemożliwił wykorzystanie w podobny sposób swoich Map. Yandex to jednak nie tylko dostęp do mapy świata. Firma oferuje także pocztę i inne usługi, które docelowo udało się zhakować grupie Anonymous. Dane 150 tys. użytkowników trafiły wówczas do internetu.