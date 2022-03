Mapy Google nie są już zalewane dziesiątkami opinii wystawianych losowym restauracjom w Rosji, bo Google podjął dodatkowe kroki, by je wyeliminować. Przypomnijmy, kilka dni temu grupa Anonymous rozpowszechniła na Twitterze pomysł, by wykorzystać Mapy Google jako narzędzie antypropagandowe i dotrzeć do Rosjan z autentycznymi informacjami o ataku na terenie Ukrainy.