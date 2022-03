Anonymous zhakowali Yandex. Dane 150 tys. użytkowników trafiły do sieci

Serwis The Cyber Security Times , powołując się na kolejny wpis na Twitterze, informuje o zhakowaniu bazy danych firmy Yandex przez grupę Anonymous . Jak wynika z deklaracji z profilu Anonymous TV, hakerom udało się dotrzeć do adresów e-mail i haseł 150 tys. użytkowników , które później udostępnili w sieci w dwóch paczkach. Można zakładać, że przynajmniej w większości chodzi o dane użytkowników z Rosji.

Yandex to popularna w Rosji alternatywa dla Google'a. Wspominaliśmy już o niej przy okazji opisywanej wcześniej akcji wykorzystania Map Google jako narzędzia do walki z dezinformacją. Już wtedy wiele osób zwracało uwagę, że to właśnie Yandex jest popularniejszy na rodzimym rynku i wykorzystanie jego mechanizmów opiniowania obiektów może być w tamtym kontekście bardziej skuteczne.