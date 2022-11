Zmiany w Gmailu. Wyszukiwarka staje się "mądrzejsza"

Szczegóły zmian wprowadzanych wcześniej do wyszukiwarki w Gmailu zostały opisane na blogu Google'a kilka miesięcy temu. Wyszukiwarka zaczęła wówczas wykorzystywać uczenie maszynowe, by lepiej dopasowywać wyniki do oczekiwań użytkownika. Teraz do kompletu będzie także brana pod uwagę ostatnia aktywność w Gmailu. W ten sposób wyszukiwarka ma rozumieć kontekst wyszukiwania i pomagać szybciej dotrzeć do właściwych wiadomości e-mail.