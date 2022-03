Zorin OS 16.1 można już pobrać. Dochód z systemu zostanie przekazany Ukrainie

Dodatkowo wprowadzono ulepszenia zwiększające bezpieczeństwo, zgodność i wydajność. Zorin OS 16.1 otrzymał nowe łatki bezpieczeństwa i obsługę nowych komponentów (takich jak RTX 3050 czy Apple Magic Mouse 2). Sam system będzie wspierany przez aktualizacje oprogramowania i poprawki bezpieczeństwa do kwietnia 2025 roku.

Osoby, które korzystają już z systemu Zorin OS w wersji 16, mogą go zaktualizować do wydania 16.1, instalując aktualizację poprzez wbudowane narzędzie Software Updater. Zorin OS w wersji Lite lub Core można pobrać za darmo z oficjalnej strony dystrybucji, za to system w wersji Pro kosztuje 39 euro.