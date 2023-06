Zuckerberg krytykuje Apple Vision Pro. "Filozoficzna różnica"

Mark Zuckerberg nie jest zbyt optymistyczny względem Apple Vision Pro. The Verge przekazało informacje na temat jego wypowiedzi ze spotkania z pracownikami Meta. Jak możemy przeczytać, założyciel Facebooka nie uważa, by nowe urządzenie Apple wprowadzało jakiś przełom w technologii, którego Meta "już nie zbadała".

Zuckerberg podkreślił też, że nadchodzący zestaw Meta Quest 3 będzie wyraźnie tańszy od proponowanego przez Apple rozwiązania. Ma on bowiem kosztować 499 dolarów w porównaniu do 3499 dolarów za gogle Vision Pro. Ma to sprawić, że to właśnie Meta trafi do szerokiego grona klientów, których będzie stać na zakup gadżetu.