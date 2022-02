1700 zainfekowanych telefonów z Androidem. Wystarczył niecały miesiąc

Medusa opisywana jest przez zespół analityków z ThreatFabric jako oprogramowanie podobne do trojana FluBot, ale co do zasady tożsame z TangleBot (mimo, że niektórzy twierdzą, że są to dwie różne rodziny). Pierwsze przypadki infekcji zostały zidentyfikowane jeszcze w 2020 roku, ale po najnowszych aktualizacjach oprogramowanie zyskało dodatkowe opcje i ponownie może być poważnym zagrożeniem.