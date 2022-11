Był to początek duopolu "zielonych" i "czerwonych", który znamy do dzisiaj, aczkolwiek po dwóch dekadach na rynku ponownie pojawi się trzeci gracz w postaci Intela wraz z kartami z serii ARC .

Przewaga zielonych nie trwała długo, ponieważ ATI niewiele później wypuściło Radeony trzeciej generacji, które oferowały rewelacyjną wydajność i wsparcie najnowszego DirectX 9.0 wraz z shader model 2.0, vertex shader 2.0 i pixel shader 2.0. Ponadto nowe Radeony były drugimi układami, które wykorzystywały ostatnią wersję interfejsu AGP 8x i pierwszymi, w których wykorzystano metodę łączenia rdzenia z PCB typu chip-flip zamiast połączenia drutowego. Pozwoliło to na znaczące poprawienie możliwości odprowadzania ciepła, co przełożyło się na wyższe taktowanie.

Ponadto z czasem okazało się, że część słabszych Radeonów można programowo "przerobić" na wyższe modele w hierarchii, a niektóre mocniejsze modele ulepszyć modem ołówkowym. Przykładowo Radeona 9500 można było za pomocą zmodyfikowanych sterowników przerobić na Radeona 9700. Było to możliwe, ponieważ obydwa układy opierały się na tym samym rdzeniu, ale Radeon 9500 miał tylko aktywną jego połowę.

Było to możliwe, ponieważ tak jak w przypadku produkcji rdzeni procesorów wafle krzemowe zawsze mają pewną liczbę nie w pełni sprawnych rdzeni. Te są przez producentów wykorzystywane do produkcji układów z niższego segmentu, ale przewaga popytu nad podażą uszkodzonych układów może spowodować wykorzystanie rdzeni pierwotnie przeznaczonych dla wyższych w hierarchii układów. W takim przypadku "zbędna" część jest blokowana programowo (tańsza metoda) lub fizycznie uszkadzana (droższa metoda).

W przypadku pierwszej metody było możliwe uruchomienie zablokowanej części, tworząc wyższy układ w hierarchii. Szansa była na to losowa, a nawet w przypadku udanej transformacji mogły istnieć problemy ze stabilnością. Umożliwiały to specjalne wersje sterowników stworzone przez entuzjastów.

Kontra zielonych pojawiła się w styczniu 2003 roku w postaci układów GeForce FX ze wsparciem DirectX 9.0, ale nie była to udana premiera. Przykładowo GeForce FX 5800 Ultra zasłynął bardzo głośnym układem chłodzenia oraz wydajnością poniżej już mającego parę miesięcy Radeona 9700. Powodem były opóźnienia z 130 nm litografią od TSMC.

Nowe złącze PCI Express w przeciwieństwie do AGP pozwalało na dwustronną komunikację oraz oferowało wyższą przepustowość. Starszy standard miał przepustowość 266 MB/s co w przypadku AGP z ośmiokrotnym mnożnikiem daje 2.1 GB/s. Tymczasem pierwsze PCIe oferowało przepustowość 250 MB/s na linię, a tych może być 16 (4 GB/s). Te wartości przy kolejnych generacja wzrastały i przy PCIe 5.0 mamy 8 GB/s na linię co przekłada się maksymalnie na 128 GB/s.