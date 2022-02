Problemy TSMC. Budowa fabryki półprzewodników w USA opóźniona

Budowany w Arizonie kompleks będzie pierwszym zaawansowanym obiektem (litografia 5 nm będzie używana do produkcji przyszłych kart graficznych Nvidii i AMD) położonym poza Tajwanem. Jego budowa rozpoczęła się w czerwcu 2021 roku, a pierwotnie miała zostać uruchomiona we wrześniu lub październiku br.

Drugą kwestią jest pandemia COVID-19 , ponieważ w przeciwieństwie do Tajwanu w USA mamy znacznie wyższy współczynnik zakażeń, co powoduje znaczące utrudnienia logistyczne.

Trzeci wątek to kwestia dostępu do wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynierskiej. Nowa fabryka TSMC nie będzie odosobniona, ponieważ w oddalonym o około 50 km mieście Chandler, Intel ogłosił wartą 20 mld USD rozbudowę tamtejszego kompleksu produkcyjnego.

Spowoduje to walkę o pracowników w Arizonie, którzy są już od 40 lat przyzwyczajeni do kultury pracowniczej Intela, a nie TSMC. Fabryka Intela zatrudnia teraz około 12 000 osób, a rozbudowa zwiększy zapotrzebowanie o kolejne 3000 osób. Tymczasem władze TSMC będą musiały też przywyknąć do braku wsparcia rządu oraz do wyższych wymagań płacowych amerykanów w porównaniu do warunków panujących na Tajwanie.