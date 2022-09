Windows 11: Microsoft kombinuje z paskiem zadań

Windows Latest podaje, że nieużywane ikony w zasobniku paska zadań można też teraz całkowicie ukryć, co sugerowałoby, że jest to krok w stronę zapowiadanego uproszczenia interfejsu tak, by był odpowiedni także dla tabletów. Opcję tę można aktywować z poziomu ustawień Windowsa 11.

Wówczas z paska zadań zniknie "strzałka" do dodatkowego menu, a w parze z możliwością wyłączenia pozostałych ikon, co znamy z preferencji od dawna, pozwoli uprościć ikony paska zadań na przykład tylko do zegara, statusu Wi-Fi czy ładowania akumulatora. W przypadku części użytkowników niezainteresowanych wykorzystywaniem tego typu skrótów do aplikacji, może się to okazać świetną opcją pozwalającą uprościć pasek zadań, ograniczając ikony w zasobniku do niezbędnego minimum.